«Взяли по объявлению». Мостовой сравнил Абаскаля и Станковича

«Главное — чтобы в “Спартак” не вернули Абаскаля. Ведь я уже в первые часы после его назначения сказал: “Это же московский “Спартак”, как вы можете набирать людей по объявлению, с остановки”. А про Станковича после поражения в первом туре от “Оренбурга” (0:2) я говорил, что он разберется с командой, потому что у него сумасшедшее футбольное прошлое. И даже если у него что-то сразу не получится, все отнесутся с пониманием, ведь он уважаемый в футболе человек. Он же не враг себе, как Абаскаль, который никогда не знал, что такое футбол.



Станкович потихоньку разбирается с командой, и все сейчас получают удовольствие от ее игры, ведь “Спартак” по три мяча всем забивает. А ведь Деян работает с командой фактически всего только два месяца», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».