«Взяли по объявлению». Мостовой сравнил Абаскаля и Станковича

«Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера 16 мая. Сербский специалист подписал контракт с московским клубом на два года.
Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака» в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством завоевала бронзовые медали РПЛ.
«Главное — чтобы в “Спартак” не вернули Абаскаля. Ведь я уже в первые часы после его назначения сказал: “Это же московский “Спартак”, как вы можете набирать людей по объявлению, с остановки”. А про Станковича после поражения в первом туре от “Оренбурга” (0:2) я говорил, что он разберется с командой, потому что у него сумасшедшее футбольное прошлое. И даже если у него что-то сразу не получится, все отнесутся с пониманием, ведь он уважаемый в футболе человек. Он же не враг себе, как Абаскаль, который никогда не знал, что такое футбол.
Станкович потихоньку разбирается с командой, и все сейчас получают удовольствие от ее игры, ведь “Спартак” по три мяча всем забивает. А ведь Деян работает с командой фактически всего только два месяца», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».
В текущем сезоне «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. В следующем туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на выезде с «Зенитом».