Лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/22 перешел в «Динамо» Махачкала

Как сообщает пресс‑служба клуба, Гамид Агаларов перешел в махачкалинское «Динамо» из грозненского «Ахмата».
24-летний форвард подписал с клубом долгосрочный контракт. Срок действия соглашения не уточняется. Агаларов будет выступать за махачкалинский клуб под 25-м номером.
Агаларов выступал за «Ахмат» в течение двух сезонов и отметился 9 голами в 56 матчах. В сезоне-2021/22 Гамид стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 19 голов в составе «Уфы».
Гамид — уроженец Махачкалы. Его отец Руслан Агаларов является рекордсмено по количеству проведенных матчей за другой махачкалинский клуб — «Анжи». А дядя Камиль Агаларов также играл в Премьер-лиге, выступая за «Анжи» и «Ростов».