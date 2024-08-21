Лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/22 перешел в «Динамо» Махачкала

Гамид — уроженец Махачкалы. Его отец Руслан Агаларов является рекордсмено по количеству проведенных матчей за другой махачкалинский клуб — «Анжи». А дядя Камиль Агаларов также играл в Премьер-лиге, выступая за «Анжи» и «Ростов».