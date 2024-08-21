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Лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/22 перешел в «Динамо» Махачкала

24-летний Гамид Агаларов продолжит карьеру в махачкалинском клубе.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс‑служба клуба, Гамид Агаларов перешел в махачкалинское «Динамо» из грозненского «Ахмата».

24-летний форвард подписал с клубом долгосрочный контракт. Срок действия соглашения не уточняется. Агаларов будет выступать за махачкалинский клуб под 25-м номером.

Агаларов выступал за «Ахмат» в течение двух сезонов и отметился 9 голами в 56 матчах. В сезоне-2021/22 Гамид стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 19 голов в составе «Уфы».

Гамид — уроженец Махачкалы. Его отец Руслан Агаларов является рекордсмено по количеству проведенных матчей за другой махачкалинский клуб — «Анжи». А дядя Камиль Агаларов также играл в Премьер-лиге, выступая за «Анжи» и «Ростов».