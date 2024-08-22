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«Факел» проведет матч с «Оренбургом» в Воронеже со зрителями

Воронежский «Факел» примет на своем поле «Оренбург» в матче 6-го тура РПЛ. Игра пройдет в присутствии зрителей.

Источник: РИА "Новости"

«Мы ждем вас 24 августа. Стартовый свисток раздастся в 17:30. Вместе мы пройдем через туман», — говорится в сообщении на официальной странице «Факела» в VK.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 6, 24.08.2024, 17:30
Факел
-
Оренбург
-

Ранее «Факел» провел матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Акрона» в Воронеже при пустых трибунах (1:2).

Также «Факелу» пришлось поменяться с московским «Спартаком» кругами. Таким образом, игра 5-го тура чемпионата России прошла в Москве. Красно-белые в этой встрече одержали победу со счетом 3:0. Матч 27-го тура РПЛ между этими командами пройдет в Воронеже.

Напомним, 13 августа «Факел» во второй раз возглавил Дмитрий Пятибратов. 48-летний специалист сменил на этом посту Игоря Черевченко, который накануне был отправлен в отставку после провального старта сезона. После четырех туров «Факел» шел в турнирной таблице РПЛ на последнем, 16-м месте, имея в активе всего одно очко.

В сезоне-2022/23 «Факел» провел под руководством Пятибратова 22 матча, в которых одержал три победы при 8 ничьих и 11 поражениях. В прошлом сезоне специалист работал в «Чайке» и помог клубу вернуться в Первую лигу.

После пяти туров чемпионата России «Факел» продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице, набрав одно очко. «Оренбург» располагается на 12-м месте с 5 очками.

Факел
1:2
Первый тайм: 1:1
Акрон
Футбол, Кубок России, Группа D
15.08.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Заур Тедеев
Голы
Факел
Евгений Марков
(Табо Селе)
5′
Акрон
Арсений Дмитриев
(Жилсон Тавареш Беншимол)
10′
Максим Палиенко
70′
Составы команд
Факел
1
Виталий Гудиев
2
Василий Черов
22
Игорь Юрганов
88
Владислав Мастерной
17
Николай Гиоргобиани
64
Андрей Ивлев
92
Сергей Брызгалов
46′
4
Макс Дзиов
5
Табо Селе
59′
6
Дилан Мертенс
7
Мохамед Браими
46′
11
Никита Моцпан
77
Лука Багателия
79′
15
Владимир Ильин
20
Евгений Марков
46′
14
Хызыр Аппаев
Акрон
78
Александр Васютин
19
Марат Бокоев
22
Никита Баранок
80
Вячеслав Бардыбахин
65
Владимир Москвичев
71
Дмитрий Пестряков
25
Шерзод Эсанов
6
Максим Кузьмин
61′
10
Максим Палиенко
14
Владимир Хубулов
46′
7
Кирилл Данилин
11
Жилсон Тавареш Беншимол
61′
17
Солтмурад Бакаев
69
Арсений Дмитриев
61′
99
Иван Тимошенко
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти