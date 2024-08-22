«Факел» проведет матч с «Оренбургом» в Воронеже со зрителями

«Мы ждем вас 24 августа. Стартовый свисток раздастся в 17:30. Вместе мы пройдем через туман», — говорится в сообщении на официальной странице «Факела» в VK.
Ранее «Факел» провел матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Акрона» в Воронеже при пустых трибунах (1:2).
Также «Факелу» пришлось поменяться с московским «Спартаком» кругами. Таким образом, игра 5-го тура чемпионата России прошла в Москве. Красно-белые в этой встрече одержали победу со счетом 3:0. Матч 27-го тура РПЛ между этими командами пройдет в Воронеже.
Напомним, 13 августа «Факел» во второй раз возглавил Дмитрий Пятибратов. 48-летний специалист сменил на этом посту Игоря Черевченко, который накануне был отправлен в отставку после провального старта сезона. После четырех туров «Факел» шел в турнирной таблице РПЛ на последнем, 16-м месте, имея в активе всего одно очко.
В сезоне-2022/23 «Факел» провел под руководством Пятибратова 22 матча, в которых одержал три победы при 8 ничьих и 11 поражениях. В прошлом сезоне специалист работал в «Чайке» и помог клубу вернуться в Первую лигу.
После пяти туров чемпионата России «Факел» продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице, набрав одно очко. «Оренбург» располагается на 12-м месте с 5 очками.