«Факел» проведет матч с «Оренбургом» в Воронеже со зрителями

Напомним, 13 августа «Факел» во второй раз возглавил Дмитрий Пятибратов. 48-летний специалист сменил на этом посту Игоря Черевченко, который накануне был отправлен в отставку после провального старта сезона. После четырех туров «Факел» шел в турнирной таблице РПЛ на последнем, 16-м месте, имея в активе всего одно очко.