Виталий Мешков назначен на матч «Зенит» — «Спартак»

Центральный матч тура между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге рассудит судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.
В этом сезоне Мешков уже работал на матче «Зенита» — тогда петербуржцы дома разгромили «Ростов» (5:0). На матчах «Спартака» 41-летний арбитр в этом сезоне еще не работал.
Ранее Мешков четырежды обслуживал встречи между «Зенитом» и «Спартаком»:
- 27.11.2017, «Спартак» — «Зенит» — 3:1;
- 01.09.2019, «Спартак» — «Зенит» — 0:1;
- 01.12.2019, «Зенит» — «Спартак» — 1:0;
- 29.09.2022, «Спартак» — «Зенит» — 3:0 (Кубок России).
23 августа (пятница)
- «Рубин» — «Динамо» Махачкала: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Евгений Буланов; АVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Мацюра.
24 августа (суббота)
- ЦСКА — «Акрон»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Владислав Безбородов; АVAR — Артём Любимов; инспектор — Виктор Кулагин.
- «Зенит» — «Спартак»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Сергей Иванов; АVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.
- «Факел» — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Валентин Мурашов, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Алексей Сухой; АVAR — Алексей Амелин; инспектор — Николай Иванов.
- «Ахмат» — «Химки»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Алексей Лунёв, Максим Белокур; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Андрей Фисенко; АVAR — Денис Березнов; инспектор — Андрей Бутенко.
25 августа (воскресенье)
- «Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ермилов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Артём Любимов; АVAR — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.
- «Динамо» Москва — «Краснодар»: судья — Сергей Карасёв, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Артур Фёдоров; АVAR — Сергей Иванов; инспектор — Владимир Казьменко.
- «Локомотив» — «Ростов»: судья — Владимир Москалёв, помощники судьи — Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Павел Шадыханов; АVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Зуев.