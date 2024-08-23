Непомнящий: этот «Спартак» несравненно сильнее прошлогоднего

«Этот “Спартак” несравненно сильнее прошлогоднего. Сейчас 11 людей на поле играют как команда, видно общее желание добиться результата. Не знаю, что сейчас происходит внутри клуба. Не хочу много говорить об этом, чтобы не сглазить. Глушенков и Вендел — ключевые игроки, но одновременно их отсутствие может стать хорошим вызовом для остальных игроков. “Зенит” действительно отлично укомплектован, поэтому о падении уровня игры в отсутствие лидеров говорить рано. Остальные ребята ведь тоже не с рынка пришли.



Фаворит в матче “Зенита” и “Спартака”? На мой взгляд, фаворита в этом матче нет, будет игра на три результата. Домашний стадион для “Зенита” может и не оказаться преимуществом, потому что в “Спартаке” есть игроки, готовые выходить на поле в самых сложных обстоятельствах. В сегодняшнем “Спартаке” некому зажиматься, это не мальчики для битья. При наличии в составе Вендела и Глушенкова “Зенит” безусловно был бы фаворитом, а без них ясности в результате нет, — сказал Непомнящий.