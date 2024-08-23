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«Сандерленд» арендовал у «Зенита» Изидора с обязательством выкупа

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор продолжит карьеру в английском «Сандерленде». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Источник: ФК "Зенит"

23-летний француз перешел в годичную аренду с обязательным правом выкупа. По информации Transfermarkt, «Сандерленд» заплатил за аренду Изидора 750 тыс. евро.

Изидор перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года из «Локомотива». Француз был арендован за 1,35 млн евро, а спустя сезон сине-бело-голубые активировали опцию выкупа контракта за 4 млн евро. Всего Изидор провел за «Зенит» 26 матчей, в которых забил четыре мяча.

Прошлый сезон «Сандерленд» завершил на 16-м месте в Чемпионшипе — второй по силе лиги Англии.