«Сандерленд» арендовал у «Зенита» Изидора с обязательством выкупа

Изидор перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года из «Локомотива». Француз был арендован за 1,35 млн евро, а спустя сезон сине-бело-голубые активировали опцию выкупа контракта за 4 млн евро. Всего Изидор провел за «Зенит» 26 матчей, в которых забил четыре мяча.