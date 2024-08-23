«Зенит» продлил контракты с Клаудиньо и Венделом

26-летний Вендел стал игроком «Зенита» в 2020 году. В составе клуба из Санкт-Петербурга бразилец провел 129 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 29 результативных передач. Вместе с петербуржцами полузащитник стал четырехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и три Суперкубка страны.