«Зенит» продлил контракты с Клаудиньо и Венделом

Новые контракты игроков с клубом из Санкт-Петербурга рассчитаны до конца сезона-2027/28 с возможностью продления еще на один сезон.
«Футбольный клуб “Зенит” поздравляет Вендела и Клаудиньо с обновленными соглашениями и желает покорения новых спортивных вершин в составе сине-бело-голубых!», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
27-летний Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. В составе сине-бело-голубых футболист провел 110 матчей, забив 20 мячей и сделав 24 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» полузащитник стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и трижды — Суперкубок страны.
26-летний Вендел стал игроком «Зенита» в 2020 году. В составе клуба из Санкт-Петербурга бразилец провел 129 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 29 результативных передач. Вместе с петербуржцами полузащитник стал четырехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и три Суперкубка страны.
Напомним, 13 августа стало известно, что Вендел выбыл на срок около 40 дней из-за травмы. Бразилец получил повреждение в столкновении с полузащитником Хорхе Карраскалем в начале второго тайма встречи 4-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0). Возвращение Вендела на поле ожидается к концу сентября.