Клаудиньо оштрафован за мат по итогам матча с «Химками»

— Клаудиньо, уходя в подтрибунное помещение, использует ненормативную лексику. Сегодня в заседании Клаудиньо принимал участие по видеосвязи, а также представитель юридического департамента «Зенита», резервный судья матча Абросимов.



В рапорте делегата было указано следующее: Клаудиньо спросил у арбитра, почему было добавлено 5 минут. Дальше он прошел мимо меня, и одновременно с этим было объявление диктора, поэтому арбитр не принимает в свой адрес данные оскорбления.