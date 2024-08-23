Клаудиньо оштрафован за мат по итогам матча с «Химками»

27-летний полузащитник получил штраф в размере 250 тысяч рублей.
— Клаудиньо, уходя в подтрибунное помещение, использует ненормативную лексику. Сегодня в заседании Клаудиньо принимал участие по видеосвязи, а также представитель юридического департамента «Зенита», резервный судья матча Абросимов.
В рапорте делегата было указано следующее: Клаудиньо спросил у арбитра, почему было добавлено 5 минут. Дальше он прошел мимо меня, и одновременно с этим было объявление диктора, поэтому арбитр не принимает в свой адрес данные оскорбления.
Такая же позиция у клуба «Зенит». Клуб не отрицает факт ненормативной лексики, но она не говорилась в адрес официального лица матча.
Получив данный рапорт и выслушав показания Клаудиньо, КДК РФС переквалифицировал поведение футболиста с «ненормативной лексики в адрес официального лица матча» на «использование ненормативной лексики по отношении и в адрес иных лиц». То есть КДК РФС рассматривал данное дело по части 6 статьи 94 регламента.
С 13 июля действует новая редакция данной статьи. А именно, что в случае, если оскорбительное поведение не повлекло прямое удаление, либо не было отмечено в протоколе матча, то в первые раз данное лицо наказывается штрафом. И только при рецидиве может быть дисквалификация.
Наказание следующее. За оскорбительное поведение игрока оштрафовать футболиста Клаудиньо на 250 тысяч рублей. Это максимальная санкция по данной статье.
Клаудиньо сказал, что он «в воздух» говорил, а не по отношению к кому‑либо. Арбитр также сказал, что не воспринял эти слова в свой адрес.
— Может ли Клаудиньо оспорить данный штраф?
— Да, может.
— Клаудинью извинялся?
— По крайней мере по ходу заседания мы никаких извинений не слышали, — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».