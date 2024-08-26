Фернандес: «Зенит» предлагал продлить контракт, но я отказался

— «Зенит» предлагал мне продлить контракт, но я отказался. Не хочу вдаваться в подробности по условиям. Скажу только, что мы не пришли к соглашению.



Сейчас я нахожусь дома, в Бразилии. Отдыхаю с семьей. Я продолжаю тренироваться самостоятельно и сохраняю спокойствие. Если поступит хорошее предложение и на то будет воля божья, я продолжу играть.



Хотелось бы еще поиграть в России? Да-да, Россия всегда будет для меня первой опцией. Для меня и моей семьи это был бы наилучший вариант. Но посмотрим, как всё будет в действительности, — сказал Фернандес.