Фернандес: «Зенит» предлагал продлить контракт, но я отказался

— «Зенит» предлагал мне продлить контракт, но я отказался. Не хочу вдаваться в подробности по условиям. Скажу только, что мы не пришли к соглашению.
Сейчас я нахожусь дома, в Бразилии. Отдыхаю с семьей. Я продолжаю тренироваться самостоятельно и сохраняю спокойствие. Если поступит хорошее предложение и на то будет воля божья, я продолжу играть.
Хотелось бы еще поиграть в России? Да-да, Россия всегда будет для меня первой опцией. Для меня и моей семьи это был бы наилучший вариант. Но посмотрим, как всё будет в действительности, — сказал Фернандес.
В мае 2022 года Марио Фернандес приостановил карьеру и покинул ЦСКА. Спустя полгода он возобновил карьеру на родине, подписав контракт с «Интернасьоналом». В июле 2023 года Фернандес перешел в «Зенит», подписав с клубом из Санкт-Петербурга контракт на один сезон с возможностью продления еще на один год.
В марте этого года у Фернандеса возникли проблемы неврологического характера, из-за которых он был вынужден перенести операцию. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб и Фернандес приняли совместное решение не продлевать контракт после того, как стало ясно, что ему не удается вернуться на прежний уровень.
Всего Фернандес провел за «Зенит» 18 матчей, не сумев отличился результативными действиями.