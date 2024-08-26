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«Зенит» анонсировал представление аргентинца Гонду

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сообщил, что новичка команды Лусиано Гонду представят 27 августа.

Источник: AP 2023

Ранее стало известно, что нападающий «Архентинос Хуниорс» Лусиано Гонду станет игроком «Зенита». По информации СМИ, сине-бело-голубые заплатят за трансфер форварда более 10 миллионов долларов. Эта сумма станет рекордной в истории аргентинского клуба.

«Завтра в филармонии», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт», ответившего на вопрос, когда «Зенит» планирует представить Гонду.

Агент Гонду Густаво Гони сообщил, что футболист подпишет четырехлетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

Также Александр Медведев рассказал, что новичок «Зенита» сегодня прошел медосмотр.

23-летний Гонду является воспитанником «Ривер Плейт». Нападающий выступает в составе «Архентинос Хуниорс» с лета 2023 года, его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца 2027 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч за клуб, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.