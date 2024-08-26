«Зенит» анонсировал представление аргентинца Гонду

23-летний Гонду является воспитанником «Ривер Плейт». Нападающий выступает в составе «Архентинос Хуниорс» с лета 2023 года, его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца 2027 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч за клуб, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.