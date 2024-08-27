Слишкович: Сейчас «Спартак» — здоровая команда, а «Зенит» — не уверен

«Мы чувствовали, что “Спартак” подходит к матчу после крупных побед, а “Зенит” после ничьей. Психологический момент был на стороне “Спартака”. Видно, когда ты прессингуешь такую команду как “Зенит”, и они ничего не могли создать. В общем, “Спартак” контролировал игру, а “Зенит” был нервозный, не успевал из-за прессинга ничего организовать. Эти проблемы у “Зенита” не вчера появились, а полгода. Сегодня “Зенит” не тот, что мы видели год или два назад. Я чувствую это как тренер, который против них играл. Можно играть. Сейчас “Спартак” — здоровая команда, а “Зенит” не уверен, что так здоров», — добавил Слишкович.