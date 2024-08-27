Слишкович: Сейчас «Спартак» — здоровая команда, а «Зенит» — не уверен

В шестом туре Российской Премьер-лиги «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью — 0:0.
«Ни “Спартак”, ни “Зенит” много не рисковали. “Спартак” держал мяч, но без большого риска. От “Зенита” не ожидал нервозность. Это им не помогло. Если бы перед игрой вы спросили “Спартак”, согласны ли они на ничью, они бы подписались. Но, когда 30 минут ты играешь в большинстве и чувствуешь, что “Зенит” был готов проиграть эту игру… Я надеялся, что “Спартак” рискнет, добавит одного нападающего. Может перейдет на 3−5−2. “Зенит” последние 10−15 минут поставил автобус в свою штрафную. Такую защиту тяжело пройти через центр», — сказал Слишкович в новом выпуске «Коммент. Шоу».
«Мы чувствовали, что “Спартак” подходит к матчу после крупных побед, а “Зенит” после ничьей. Психологический момент был на стороне “Спартака”. Видно, когда ты прессингуешь такую команду как “Зенит”, и они ничего не могли создать. В общем, “Спартак” контролировал игру, а “Зенит” был нервозный, не успевал из-за прессинга ничего организовать. Эти проблемы у “Зенита” не вчера появились, а полгода. Сегодня “Зенит” не тот, что мы видели год или два назад. Я чувствую это как тренер, который против них играл. Можно играть. Сейчас “Спартак” — здоровая команда, а “Зенит” не уверен, что так здоров», — добавил Слишкович.
«Спартак» набрал 11 очков занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 14 очками на второй позиции. Возглавляет таблицу московский «Локомотив», набравший 15 очков.
Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед при трех ничьих и одном поражении. «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте и остановился в шаге от выхода в суперфинал Кубка России, уступив «Балтике» со счетом 0:1.
О назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» было официально объявлено 16 мая. 45-летний сербский специалист подписал с красно-белыми двухлетний контракт. Ранее он работал с «Сампдорией», «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем». Последние два клуба сербский тренер приводил к победам в национальных чемпионатах.