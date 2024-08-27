«Зенит» объявил о трансфере аргентинского нападающего Гонду

Лусиано Гонду является воспитанником «Ривер Плейт». Прошлым летом он перешел в «Архентинос Хуниорс» из «Сармьенто» за 3,2 млн евро. За клуб из Буэнос-Айреса Гонду провел 38 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал пять результативных передач. Аргентинец преимущественно выступает на позиции центрального нападающего, но также способен сыграть на позиции правого вингера.