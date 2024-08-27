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«Зенит» объявил о трансфере аргентинского нападающего Гонду

«Зенит» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «Архентинос Хуниорс» Лусиано Гонду.

Источник: ФК "Зенит"

Контракт с 23‑летним аргентинцем рассчитан на четыре года и предусматривает опцию продления еще на один сезон. По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» заплатит за нападающего 12 млн евро. Гонду стал самой дорогой продажей в истории «Архентинос Хуниорс».

Представление новичка прошло в здании Санкт-Петербургской академической филармонии. Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина вручила Гонду футболку с его именем и 32-м игровым номером.

Источник: ФК "Зенит"

Лусиано Гонду является воспитанником «Ривер Плейт». Прошлым летом он перешел в «Архентинос Хуниорс» из «Сармьенто» за 3,2 млн евро. За клуб из Буэнос-Айреса Гонду провел 38 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал пять результативных передач. Аргентинец преимущественно выступает на позиции центрального нападающего, но также способен сыграть на позиции правого вингера.

Гонду выступал за сборную Аргентины на олимпийском футбольном турнире в Париже. Нападающий выходил на поле во всех четырех матчах и отметился забитым мячом в ворота сборной Ирака (3:1).