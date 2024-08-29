В «Зените» объяснили, почему Лусиано Гонду будет играть без фамилии на футболке

27 августа в здании Санкт-Петербургской академической филармонии прошло представление новичка. Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина вручила аргентинцу футболку с его именем и 32-м игровым номером.
«Вам должно быть хорошо известно, что латиноамериканские игроки, да и не только, очень часто выбирают на спине не фамилии, а имена или псевдонимы», — заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу».
Гонду играл в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за команду он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.
Нападающий подписал контракт по схеме «4+1». По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» заплатит за нападающего 12 миллионов евро. Гонду стал самой дорогой продажей в истории «Архентинос Хуниорс».