Соболев: Понимаю, что у болельщиков «Зенита» есть ко мне негатив

«Я перешел в сильнейшую команду России. Для меня честь и счастье играть за “Зенит”. Хочу как можно больше играть и приносить пользу команде. Я очень счастлив от перехода в “Зенит”. Понимаю, что у большинства болельщиков “Зенита” есть ко мне негатив, потому что я пришел… Все мы знаем, из какой команды. Я не прошу вас меня поддержать — я прошу дать мне небольшой шансик. Обещаю, что своим отношением к делу и к городу я постараюсь стать для вас своим», — заявил нападающий.