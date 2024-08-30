Соболев: Понимаю, что у болельщиков «Зенита» есть ко мне негатив

30 августа «Зенит» объявил о переходе 27‑летнего форварда из московского «Спартака». Контракт подписан на три года с возможностью продления на сезон. По данным различных источников, сумма сделки составила 10 млн евро. Футболист выбрал себе 7-й номер.
Новичок «Зенита» Александр Соболев выступил с обращением к фанатам петербургской команды.
«Я перешел в сильнейшую команду России. Для меня честь и счастье играть за “Зенит”. Хочу как можно больше играть и приносить пользу команде. Я очень счастлив от перехода в “Зенит”. Понимаю, что у большинства болельщиков “Зенита” есть ко мне негатив, потому что я пришел… Все мы знаем, из какой команды. Я не прошу вас меня поддержать — я прошу дать мне небольшой шансик. Обещаю, что своим отношением к делу и к городу я постараюсь стать для вас своим», — заявил нападающий.
Торжественная церемония представления новичка «Зенита» прошла в пятницу во время презентации петербургского СКА на новый сезон КХЛ, которое прошло в загородном клубе «Репино‑Ленинское» в Ленинградской области.
Соболев стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит». Нападающий играл в «Спартаке» с лета 2020 года, когда состоялся трансфер из «Крыльев Советов» за 4,5 млн евро. За четыре года Александр провел за красно-белых 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи.
31 августа в рамках 7-го тура «Зенит» сыграет в Нижнем Новгороде против «Пари НН». Команда Сергея Семака с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая одно очко лидирующему «Локомотиву».