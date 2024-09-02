Литвинов рассказал, как Соболев попрощался с игроками «Спартака»

Напомним, Александр Соболев перешел в «Зенит» 30 августа. По информации интернет-портала Transfermakt, сумма трансфера составила €10 млн евро. Контракт с 27-летним нападающим рассчитан на три сезона и предусматривает возможность продления еще на один сезон. В новом клубе экс-игрок «Спартака» будет выступать под седьмым номером. Также сегодня стала известна зарплата Соболева в клубе из Санкт-Петербурга.
«Написал в чат, попрощался. Трогательно? Да нормально. Написал в чат, попрощался. Какие вопросы? Он отдельно тренировался, все понимали, что, скорее всего, перейдет. Спокойно отреагировал. Саше желаю только удачи, самое главное — без травм. Это его выбор, решение. Его жизнь. Меня не рассердило это, каждый сам принимает решение», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».
Соболев стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
Александр Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов» за €4,5 млн. За четыре года 27-летний форвард провел за красно-белых 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России, а также завоевал серебряные и бронзовые медали РПЛ.