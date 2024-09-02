Литвинов рассказал, как Соболев попрощался с игроками «Спартака»

«Написал в чат, попрощался. Трогательно? Да нормально. Написал в чат, попрощался. Какие вопросы? Он отдельно тренировался, все понимали, что, скорее всего, перейдет. Спокойно отреагировал. Саше желаю только удачи, самое главное — без травм. Это его выбор, решение. Его жизнь. Меня не рассердило это, каждый сам принимает решение», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».