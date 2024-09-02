Стала известна зарплата Соболева в «Зените»

«По контракту с “Зенитом” Соболев будет зарабатывать €2,5 млн за сезон, с учетом бонусов — 3 млн. В “Спартаке” по последнему контракту у него было €2,4 млн», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, «РИА Новости Спорт».
По другой информации, которую сообщает «РБ Спорт», нападающий напротив пошел на снижение зарплаты — до €2 млн в год, чтобы трансфер осуществился, поскольку «Спартак» отказывался продавать нападающего за 8 миллионов евро. В итоге часть его зарплаты покрыла разницу между изначальной и итоговой суммами сделки.
Напомним, Александр Соболев перешел в «Зенит» 30 августа. По информации интернет-портала Transfermakt, сумма трансфера составила €10 млн евро. Контракт с 27-летним нападающим рассчитан на три сезона и предусматривает возможность продления еще на один сезон. В новом клубе экс-игрок «Спартака» будет выступать под седьмым номером.
После перехода в «Зенит» Соболев выступил с обращением к болельщикам сине-бело-голубых.
Соболев стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
Александр Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов» за €4,5 млн. За четыре года 27-летний форвард провел за красно-белых 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России, а также завоевал серебряные и бронзовые медали РПЛ.