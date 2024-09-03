«Удивлен, что он стрелку не поцеловал». Гурцкая — о Соболеве

«Я удивлен, что Соболев стрелку не поцеловал на презентации, я ждал этого. Почему он не сказал, что рос в Барнауле и уже тогда мечтал попасть в “Зенит”? Сказал бы: “Я смотрел про революцию 1917-го и всегда хотел попасть в “Зенит”. Моя мечта осуществилась”. И поцеловал бы стрелку. Все на трибуне сразу стали бы за него болеть.



Я не говорю, что он должен любить “Спартак” и ромбик целовать. Но ты сначала начни играть, отыграй полгода или год, забей десять голов и тебя и так полюбят. А твои слова никому не нужны, от футболиста нужны действия на поле.



Пришел Глушенков, ничего не говорил, набрал восемь очков и все говорят: “Вот это приобретение”. Он должен был сказать: “Спасибо, что я перешел в “Зенит”, я буду стараться играть за клуб”. Все. “Вы меня простите, дайте мне шанс”…Какой шанс? Ле шанс финаль? Последнюю песню спеть? Выходи на поле и делай свою работу на поле, какие тебе еще шансы нужны?», — сказал Гурцкая.