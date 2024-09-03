Горшков подвел итоги своего первого месяца в «Зените»

«Месяц в “Зените”. Много матчей, переездов, знакомств с прекрасным городом и его болельщиками. Благодарен всем, кто встречается на моем пути и здорово поддерживает! Эту паузу на сборные проведу на базе и в тренажерном зале, чтобы восстановиться к возобновлению сезона», — написал Горшков в одной из своих соцсетей.