Горшков подвел итоги своего первого месяца в «Зените»

«Месяц в “Зените”. Много матчей, переездов, знакомств с прекрасным городом и его болельщиками. Благодарен всем, кто встречается на моем пути и здорово поддерживает! Эту паузу на сборные проведу на базе и в тренажерном зале, чтобы восстановиться к возобновлению сезона», — написал Горшков в одной из своих соцсетей.
25-летний Горшков перешел в «Зенит» в конце июня. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года и содержит опцию продления на еще один сезон.
В минувшем сезоне Горшков провел 34 матча за «Крылья Советов», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. На счету защитника три матча в составе сборной России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €3 млн.
Ранее Горшков не попал в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом, которые пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.
В текущем сезоне Горшков провел за «Зенит» девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.