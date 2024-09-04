Гурцкая назвал сумму трансфера Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Ранее сообщалось, что 27-летний нападающий обошелся клубу из Санкт-Петербурга в 10 млн евро.
«Десять, но с учетом того, что “Спартаку” два миллиона евро надо будет отдать, клуб получит восемь миллионов. Да, два миллиона будет отдавать “Спартак”. Это агентские», — сказал Гурцкая.
Интересы Соболева представляет агент Павел Андреев, который также работает с
вратарем Евгением Латышонком, защитником Юрием Горшковым и полузащитником Максимом Глушенковым, пополнившими состав «Зенита» минувшим летом.
Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».