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Гурцкая назвал сумму трансфера Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» раскрыл финансовые детали перехода Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что 27-летний нападающий обошелся клубу из Санкт-Петербурга в 10 млн евро.

«Десять, но с учетом того, что “Спартаку” два миллиона евро надо будет отдать, клуб получит восемь миллионов. Да, два миллиона будет отдавать “Спартак”. Это агентские», — сказал Гурцкая.

Интересы Соболева представляет агент Павел Андреев, который также работает с
вратарем Евгением Латышонком, защитником Юрием Горшковым и полузащитником Максимом Глушенковым, пополнившими состав «Зенита» минувшим летом.

Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».