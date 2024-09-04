«Кто мы? Мясо!» Компания «Мираторг» стала партнером «Спартака»

«Заключили соглашение о партнерстве с компанией “Мираторг” — ведущим производителем продуктов питания в России.



Для красно-белых будут доступны совместные мероприятия и проекты на “ЛУКОЙЛ АРЕНЕ”, а также специальные предложения по покупке продукции компании “Мираторг”.



Розничная сеть “Мираторга” включает в себя более 100 супермаркетов, где продается не только продукция собственного производства, но и уникальный ассортимент со всего мира.



Приветствуем “Мираторг” в нашей красно-белой семье! Кто мы? Мясо!», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака» на странице в VK.