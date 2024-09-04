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«Кто мы? Мясо!» Компания «Мираторг» стала партнером «Спартака»

Московский «Спартак» объявил о партнерстве с ведущим производителем мяса в России — компанией «Мираторг».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак"

«Заключили соглашение о партнерстве с компанией “Мираторг” — ведущим производителем продуктов питания в России.

Для красно-белых будут доступны совместные мероприятия и проекты на “ЛУКОЙЛ АРЕНЕ”, а также специальные предложения по покупке продукции компании “Мираторг”.

Розничная сеть “Мираторга” включает в себя более 100 супермаркетов, где продается не только продукция собственного производства, но и уникальный ассортимент со всего мира.

Приветствуем “Мираторг” в нашей красно-белой семье! Кто мы? Мясо!», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака» на странице в VK.

В текущем сезоне чемпионата России московский «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице с 14 очками. В следующем туре команда Деяна Станковича на выезде встретится с дебютантом РПЛ махачкалинским «Динамо», которое располагается на 9-м месте.

Ранее стало известно, что клубы РПЛ потратили на покупку новых футболистов в летнее трансферное окно 76,2 млн долларов.