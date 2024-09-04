Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билялетдинов назвал уход Митая потерей для «Локомотива»

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов, отец Динияра Билялетдинова, высказался об уходе защитника Марио Митая в саудовский «Аль-Иттихад».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Митай был отдан в аренду «Аль-Иттихаду» с правом выкупа. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, это платная аренда за €1,2 млн. Зарплата 21-летнего футболиста составит €3 млн.

«Мне Митай виделся хорошим футболистом. Он очень качественный и разворотливый игрок, который хорошо придерживал мяч, когда это было необходимо. Это очень важный компонент. Казалось, что вот-вот он совершит потерю, но в последний момент Митай цеплял мяч и помогал “Локомотиву” разгонять атаки.

Поэтому, на мой взгляд, его уход — потеря для команды. Но железнодорожники просто так не расстаются с игроками. Значит, есть кем заменить албанца», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Митай перешел в «Локомотив» из греческого АЕКа летом 2022 года. В чемпионатах России албанец провел 36 матчей, не отметившись результативными действиями.

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице с 15 очками. Первую строчку занимает «Зенит», набрав 17 очков. На втором месте располагается «Краснодар», в активе команды Мурада Мусаева 15 очков, но «быки» опережают «железнодорожников» по дополнительным показателям.