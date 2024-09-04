Билялетдинов назвал уход Митая потерей для «Локомотива»

Ранее стало известно, что Митай был отдан в аренду «Аль-Иттихаду» с правом выкупа. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, это платная аренда за €1,2 млн. Зарплата 21-летнего футболиста составит €3 млн.
«Мне Митай виделся хорошим футболистом. Он очень качественный и разворотливый игрок, который хорошо придерживал мяч, когда это было необходимо. Это очень важный компонент. Казалось, что вот-вот он совершит потерю, но в последний момент Митай цеплял мяч и помогал “Локомотиву” разгонять атаки.
Поэтому, на мой взгляд, его уход — потеря для команды. Но железнодорожники просто так не расстаются с игроками. Значит, есть кем заменить албанца», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.
Митай перешел в «Локомотив» из греческого АЕКа летом 2022 года. В чемпионатах России албанец провел 36 матчей, не отметившись результативными действиями.
В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице с 15 очками. Первую строчку занимает «Зенит», набрав 17 очков. На втором месте располагается «Краснодар», в активе команды Мурада Мусаева 15 очков, но «быки» опережают «железнодорожников» по дополнительным показателям.