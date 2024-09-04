Билялетдинов назвал уход Митая потерей для «Локомотива»

«Мне Митай виделся хорошим футболистом. Он очень качественный и разворотливый игрок, который хорошо придерживал мяч, когда это было необходимо. Это очень важный компонент. Казалось, что вот-вот он совершит потерю, но в последний момент Митай цеплял мяч и помогал “Локомотиву” разгонять атаки.



Поэтому, на мой взгляд, его уход — потеря для команды. Но железнодорожники просто так не расстаются с игроками. Значит, есть кем заменить албанца», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.