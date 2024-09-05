Данил Круговой заявил, что не хочет мстить никому в «Зените»

Напомним, Круговой перешел в ЦСКА этим летом. Ранее он выступал за «Зенит», но футболист не смог согласовать новый контракт с сине-бело-голубыми и в январе договорился о переходе в ЦСКА в качестве свободного агента.
Сразу после этого «Зенит» отправил своего воспитанника во вторую команду, которая выступает во Второй лиге. Комментируя ситуацию, Круговой заявил, что руководство клуба пошло на принцип и не стало отпускать его до окончания срока контракта.
— Все ждут битвы с «Зенитом». Какие ожидания?
— Конечно, буду по максимуму стараться победить, хочется обыграть свою бывшую команду. Уходил я не очень хорошо. Будет большой ажиотаж, много болельщиков придет, хочется аншлага.
— «Уходил не очень хорошо» — хочется кому-то мстить?
— Да нет. Я уже два месяца в ЦСКА, я доволен. Знаю, что после сборов очень сложно всегда играть, у «Зенита» была такая проблема, — приводит слова Кругового «РБ Спорт».
Матч 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» пройдет в Москве 14 сентября.
В текущем сезоне ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.