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Данил Круговой заявил, что не хочет мстить никому в «Зените»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 8, 14.09.2024, 16:30
ЦСКА
-
Зенит
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Напомним, Круговой перешел в ЦСКА этим летом. Ранее он выступал за «Зенит», но футболист не смог согласовать новый контракт с сине-бело-голубыми и в январе договорился о переходе в ЦСКА в качестве свободного агента.

Сразу после этого «Зенит» отправил своего воспитанника во вторую команду, которая выступает во Второй лиге. Комментируя ситуацию, Круговой заявил, что руководство клуба пошло на принцип и не стало отпускать его до окончания срока контракта.

— Все ждут битвы с «Зенитом». Какие ожидания?


— Конечно, буду по максимуму стараться победить, хочется обыграть свою бывшую команду. Уходил я не очень хорошо. Будет большой ажиотаж, много болельщиков придет, хочется аншлага.

— «Уходил не очень хорошо» — хочется кому-то мстить?


— Да нет. Я уже два месяца в ЦСКА, я доволен. Знаю, что после сборов очень сложно всегда играть, у «Зенита» была такая проблема, — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Матч 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» пройдет в Москве 14 сентября.

В текущем сезоне ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.