Юрий Жирков стал отцом в четвертый раз

О счастливом событии Жирков рассказал в соцсетях, опубликовав видео, на котором за приоткрытой дверью слышен плач младенца. У него родился третий сын.
«Самый волнительный момент», — написал футболист.
Жирков находится в браке с 2008 года. Он и его жена Инна уже воспитывают 15-летнего Дмитрия, 14-летнюю Милану и 8-летнего Данила. Примечательно, что все сыновья в семье Жирковых родились в сентябре.
Юрий Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были подмосковные «Химки», которые он покинул летом 2022 года. Минувшим летом 41-летний Жирков вошел в тренерский штаб медиафутбольного клуба СКА в качестве играющего тренера.