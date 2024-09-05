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Иван Сергеев возвращается из «Зенита» в «Крылья Советов»

29-летний нападающий выступал за «Зенит» с сезона-2021/2022.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападающий Иван Сергеев перейдет в «Крылья Советов» из петербургского «Зенита» и подпишет полноценный контракт, заявил главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

«Да, полноценный контракт» — ответил главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин РИА Новости на вопрос об условиях возвращения Сергеева в команду.

В прошлом сезоне Сергеев провел 39 матчей за «Зенит», забил 11 голов и сделал 5 голевых передач. Петербургская команда приняла решение отпустить нападающего после перехода в «Зенит» Александра Соболева из «Спартака».

Иван Сергеев выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2021 год. Также форвард играл в «Строгино», «Риге», «Тамбове» и московском «Торпедо».

В следующем туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют 13 сентября в гостях с казанским «Рубином». После 7 игр команда Игоря Осинькина занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.