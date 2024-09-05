Иван Сергеев возвращается из «Зенита» в «Крылья Советов»

Нападающий Иван Сергеев перейдет в «Крылья Советов» из петербургского «Зенита» и подпишет полноценный контракт, заявил главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.
«Да, полноценный контракт» — ответил главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин РИА Новости на вопрос об условиях возвращения Сергеева в команду.
В прошлом сезоне Сергеев провел 39 матчей за «Зенит», забил 11 голов и сделал 5 голевых передач. Петербургская команда приняла решение отпустить нападающего после перехода в «Зенит» Александра Соболева из «Спартака».
Иван Сергеев выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2021 год. Также форвард играл в «Строгино», «Риге», «Тамбове» и московском «Торпедо».
В следующем туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют 13 сентября в гостях с казанским «Рубином». После 7 игр команда Игоря Осинькина занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.