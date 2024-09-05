Сергей Пиняев ответил, было ли у него предложение от «Зенита»

«Не было никаких предложений. Зачем думать о каком-то следующем шаге, если ты не сделал текущий? Если я нахожусь в “Локомотиве”, мои мысли только об этой команде. О “Зените” я не думал», — цитирует Сергея Пиняев «Спорт-Экспресс».
«Официальных предложений из Европы у меня не было. Вокруг любого футболиста, наверное, всегда есть какие-то разговоры. Но конкретных предложений у меня и клуба не было. Хотел бы я попробовать? Наверное, да. Но в нынешнее время, как мы все понимаем, это сложно. Нужно четко понимать, куда ты идешь. Каждый футболист хочет отправиться в Европу в статусе игрока, на которого будут рассчитывать. Не просто увидеть, познакомиться, подписать контракт, сфоткаться с футболкой и сидеть на скамейке — нет. У каждого есть амбиции. Если и идти, то в тот клуб, где в тебя верят, где видят тебя частью проекта и хотят твоего развития», — дбавил игрок «Локомотива».
19-летний футболист играет за «железнодорожников» с января 2023 года, когда состоялся его переход из «Крыльев Советов».
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Пиняева в 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету молодого футболиста восемь игр за «Локомотив», в которых он отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. «Локомотив» в текущем сезоне Российской Премьер-лиги набрал 15 очков в семи турах и располагается на третьей строчке в турнирной таблице, на два очка отставая от лидирующего «Зенита».