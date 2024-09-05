Сергей Пиняев ответил, было ли у него предложение от «Зенита»

«Официальных предложений из Европы у меня не было. Вокруг любого футболиста, наверное, всегда есть какие-то разговоры. Но конкретных предложений у меня и клуба не было. Хотел бы я попробовать? Наверное, да. Но в нынешнее время, как мы все понимаем, это сложно. Нужно четко понимать, куда ты идешь. Каждый футболист хочет отправиться в Европу в статусе игрока, на которого будут рассчитывать. Не просто увидеть, познакомиться, подписать контракт, сфоткаться с футболкой и сидеть на скамейке — нет. У каждого есть амбиции. Если и идти, то в тот клуб, где в тебя верят, где видят тебя частью проекта и хотят твоего развития», — дбавил игрок «Локомотива».