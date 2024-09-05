«Интернасьонал» подал иск против «Зенита» из-за невыплат за Алберто

Алберто перешел в «Зенит» зимой 2022 года за 25 млн евро, но сыграл за российский клуб всего 15 матчей. Летом 2022 года бразилец перешел в аренду в «Коринтианс». Позднее клубы договорились об обмене игроками — взамен «Зенит» получил 50% с будущем перепродажи Алберто, защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса. Кроме того, российский клуб арендовал вратаря Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана, а также получил право первоочередного выкупа вингера Педро.