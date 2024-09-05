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«Интернасьонал» подал иск против «Зенита» из-за невыплат за Алберто

Бразильский «Интернасьонал» подал иск в ФИФА против петербургского «Зенита» из-за отсутствия выплат за переход нападающего Юри Алберто. Об этом сообщает Guaiba.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Алберто перешел в «Зенит» зимой 2022 года за 25 млн евро, но сыграл за российский клуб всего 15 матчей. Летом 2022 года бразилец перешел в аренду в «Коринтианс». Позднее клубы договорились об обмене игроками — взамен «Зенит» получил 50% с будущем перепродажи Алберто, защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса. Кроме того, российский клуб арендовал вратаря Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана, а также получил право первоочередного выкупа вингера Педро.

По условиям перехода Алберто в «Зенит», «Интернасьонал» сохранял за собой 10% прав на игрока. В бразильском клубе уверены, что они должны были получить соответствующие выплаты даже в случае обмена игроками.

«Мы подали иск в ФИФА, но остались открытыми для переговоров. Мы считаем, что, разговаривая, мы сможем быстрее решить проблему. В принципе, ситуация развивается в этом направлении», — сказал вице-президент «Интернасьонала» Хорхе Роберто Кунья де Оливейра Фильо.

Юри Алберто провел за «Коринтианс» 131 матч, в которых забил 43 мяча и сделал 15 результативных передач. Минувшим летом бразилец был близок к переходу в «Саутгемптон» на правах аренды с последующим выкупом за 21 млн евро.