«Интернасьонал» подал иск против «Зенита» из-за невыплат за Алберто

Алберто перешел в «Зенит» зимой 2022 года за 25 млн евро, но сыграл за российский клуб всего 15 матчей. Летом 2022 года бразилец перешел в аренду в «Коринтианс». Позднее клубы договорились об обмене игроками — взамен «Зенит» получил 50% с будущем перепродажи Алберто, защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса. Кроме того, российский клуб арендовал вратаря Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана, а также получил право первоочередного выкупа вингера Педро.
По условиям перехода Алберто в «Зенит», «Интернасьонал» сохранял за собой 10% прав на игрока. В бразильском клубе уверены, что они должны были получить соответствующие выплаты даже в случае обмена игроками.
«Мы подали иск в ФИФА, но остались открытыми для переговоров. Мы считаем, что, разговаривая, мы сможем быстрее решить проблему. В принципе, ситуация развивается в этом направлении», — сказал вице-президент «Интернасьонала» Хорхе Роберто Кунья де Оливейра Фильо.
Юри Алберто провел за «Коринтианс» 131 матч, в которых забил 43 мяча и сделал 15 результативных передач. Минувшим летом бразилец был близок к переходу в «Саутгемптон» на правах аренды с последующим выкупом за 21 млн евро.