Семак рассказал, когда Соболев дебютирует за «Зенит»

30 августа нападающий официально перешел в «Зенит». Сумма трансфера составила 10 млн евро. Соболев стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
«Если не будет никакого форс-мажора, он сыграет в Казахстане. Конечно, он пропустил очень много, и сейчас ему очень важно набирать игровые кондиции, начинать чувствовать игровой ритм потихонечку, понимать те требования, которые у нас есть.
Что касается его работы на тренировках, то, конечно, он с большим желанием тренируется — ему хочется поскорее набрать хорошую форму и помогать команде. В целом в команде его приняли хорошо, и я думаю, что все мы ждем его появления на поле. Безусловно, он тот игрок, который поможет нам.
Мы посмотрим по состоянию и уже по ходу будем решать, какое количество игрового времени ему нужно. За это время мы немножко проанализируем его состояние. Посмотрим, сколько он сможет сыграть, поговорим с ним, узнаем, насколько он готов. После этого будем смотреть на футбольном поле за движением и за функциональным состоянием», — сказал Семак.
В воскресенье, 8 сентября, «Зенит» на выезде проведет товарищеский матч против «Кайрата». Встреча приурочена к 70-летнему юбилею казахстанского клуба.
Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 14 сентября на выезде против ЦСКА.