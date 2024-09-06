Семак рассказал, когда Соболев дебютирует за «Зенит»

«Если не будет никакого форс-мажора, он сыграет в Казахстане. Конечно, он пропустил очень много, и сейчас ему очень важно набирать игровые кондиции, начинать чувствовать игровой ритм потихонечку, понимать те требования, которые у нас есть.



Что касается его работы на тренировках, то, конечно, он с большим желанием тренируется — ему хочется поскорее набрать хорошую форму и помогать команде. В целом в команде его приняли хорошо, и я думаю, что все мы ждем его появления на поле. Безусловно, он тот игрок, который поможет нам.



Мы посмотрим по состоянию и уже по ходу будем решать, какое количество игрового времени ему нужно. За это время мы немножко проанализируем его состояние. Посмотрим, сколько он сможет сыграть, поговорим с ним, узнаем, насколько он готов. После этого будем смотреть на футбольном поле за движением и за функциональным состоянием», — сказал Семак.