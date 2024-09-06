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Семак рассказал о состоянии травмированного Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках возвращения полузащитника Максима Глушенкова в общую группу. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

25-летний футболист сломал лучевую кость правой руки в матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1). 19 августа Глушенков был прооперирован.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 8, 14.09.2024, 16:30
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Зенит
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«Пока сроков нет — все зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодняшний день, конечно, он не готов. Он может проводить индивидуальную работу, практически любую, но в том, что касается групповых занятий… Любой контакт ему сейчас может только повредить», — сказал Семак.

Глушенков провел за «Зенит» семь матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. Минувшим летом он перешел из «Локомотива» за 6,3 млн евро.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе после семи сыгранных матчей 17 набранных очков. 14 сентября сине-бело-голубые на выезде сыграют с ЦСКА.

В воскресенье, 8 сентября, «Зенит» на выезде проведет товарищеский матч против «Кайрата». Встреча приурочена к 70-летнему юбилею казахстанского клуба.