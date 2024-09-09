Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюкавин рассказал об общих чертах Карпина и Лички

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал, что объединяет главного тренера национальной команды Валерия Карпина и возглавляющего бело-голубых Марцела Личку.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Все люди отличаются друг от друга, тренеры в том числе. Но точно могу сказать, что оба открытые — всегда могут пообщаться, пошутить. Но в то же время могут и подзатыльник отвесить», — приводит слова Тюкавина «РИА Новости Спорт», ответившего на вопрос о сходствах и отличиях двух специалистов.

Напомним, Тюкавин вместе со сборной России вернулся в Москву после выезда в Ханой. Там национальная команда провела товарищеский матч против сборной Вьетнама и одержала победу со счетом 3:0. Вторая игра со сборной Таиланда, которая должна была состояться 7 сентября, была отменена из-за тайфуна «Яги».

https://vk.com/video-50270859_456242146.

55-летний Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года, совмещая посты в национальной команде и клубе «Ростов». Под его руководством команда заняла второе место в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года, однако сборную не допустили до плей-офф, так как с конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров.

В конце июня РФС продлил контракт с Карпиным до 2028 года.

Марцел Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. В прошлом сезоне бело-голубые под его руководством заняли третье место в чемпионате России, пропустив вперед «Зенит» и «Краснодар».