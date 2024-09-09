Тюкавин рассказал об общих чертах Карпина и Лички

«Все люди отличаются друг от друга, тренеры в том числе. Но точно могу сказать, что оба открытые — всегда могут пообщаться, пошутить. Но в то же время могут и подзатыльник отвесить», — приводит слова Тюкавина «РИА Новости Спорт», ответившего на вопрос о сходствах и отличиях двух специалистов.