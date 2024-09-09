Тюкавин рассказал об общих чертах Карпина и Лички

«Все люди отличаются друг от друга, тренеры в том числе. Но точно могу сказать, что оба открытые — всегда могут пообщаться, пошутить. Но в то же время могут и подзатыльник отвесить», — приводит слова Тюкавина «РИА Новости Спорт», ответившего на вопрос о сходствах и отличиях двух специалистов.
Напомним, Тюкавин вместе со сборной России вернулся в Москву после выезда в Ханой. Там национальная команда провела товарищеский матч против сборной Вьетнама и одержала победу со счетом 3:0. Вторая игра со сборной Таиланда, которая должна была состояться 7 сентября, была отменена из-за тайфуна «Яги».
https://vk.com/video-50270859_456242146.
55-летний Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года, совмещая посты в национальной команде и клубе «Ростов». Под его руководством команда заняла второе место в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года, однако сборную не допустили до плей-офф, так как с конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров.
В конце июня РФС продлил контракт с Карпиным до 2028 года.
Марцел Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. В прошлом сезоне бело-голубые под его руководством заняли третье место в чемпионате России, пропустив вперед «Зенит» и «Краснодар».