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11:39 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС продлил контракт с главным тренером сборной России Карпиным

Новое соглашение с главным тренером национальной сборной России заключено на четыре года — до июля 2028 года.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

Валерий Карпин рассказал о подписании нового контракта в видео, опубликованнном в Telegram-канале сборной. О продлении трудового соглашения также сообщается на сайте Российского футбольного союза.

«Благодарен руководству РФС за доверие и возможность работать с лучшими игроками страны в течение ближайших четырех лет. Очень надеюсь, что в этом цикле нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах. Для меня важно, что в текущей ситуации я могу, прежде всего, продолжать работу главным тренером национальной команды России, а также руководить тренерским штабом ФК “Ростов”. Хочу поблагодарить РФС и клуб за такую возможность», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

«Валерий Карпин продолжит работу в качестве главного тренера национальной сборной России. Мы видим прогресс в игре команды под руководством Валерия Георгиевича, положительно оцениваем ее результаты и разделяем подход Валерия Карпина к формированию состава сборной, подготовке и развитию игроков. Важно, что при нем сборная стремится играть в современный интенсивный футбол. Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», — прокомментировал решение о продлении сотрудничества с Карпиным президент РФС Александр Дюков.

Карпин возглавил летом 2021 года, сменив на этом посту Станислава Черчесова. С февраля 2022 года команда участвует только в товарищеских матчах, так как была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Валерий Карпин совмещает работу в сборной с должностью главного тренера клуба «Ростов». В первый раз он возглавил «Ростов» в 2017 году. После подписания контракта с РФС в августе 2021 года он покинул пост, но уже в марте, вскоре после отстранения сборной от турниров, вернулся в клуб РПЛ.

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