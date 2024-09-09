Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе

После семи туров санкт-петербургский «Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. По 15 очков набрали «Краснодар» и «Локомотив». На четвертом месте находится «Спартак» (14 баллов). По 13 очков у еще двух клубов из Москвы — «Динамо» и ЦСКА.