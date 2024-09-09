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Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе

Главный тренер «Зенита» получил большинство голосов экспертов РПЛ, но уступил в голосовании болельщиков.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал обладателем награды лучшему тренеру месяца в Российской Премьер-Лиге по итогам июля и августа.

Семак получил большинство голосов экспертов РПЛ, у комментаторов первым стал Михаил Галактионов («Локомотив»), а у болельщиков — Деян Станкович («Спартак»). В случае равенства между номинантами лучшим признается победитель голосования среди экспертов РПЛ.

После семи туров санкт-петербургский «Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. По 15 очков набрали «Краснодар» и «Локомотив». На четвертом месте находится «Спартак» (14 баллов). По 13 очков у еще двух клубов из Москвы — «Динамо» и ЦСКА.

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков был признан лучшим игроком июля и августа в РПЛ. На счету новичка сине-бело-голубых 7 голов и результативная передача в пяти матчах Премьер-лиги нового сезона.