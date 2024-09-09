Данила Козлов объяснил желание перейти из «Зенита» в «Краснодар»

Напомним, в конце июня «Краснодар» объявил о переходе полузащитника. Контракт Козлова с «быками» рассчитан до лета 2029 года.
— У тебя есть какой-нибудь любимый большой клуб, за который ты хотел поиграть?
— В России это «Краснодар» был.
— У тебя прям цель была такая?
— Ну, последние годы да. Я был в «Зените» всегда и смотрел матчи «Зенита» всегда. Вот именно с «Краснодаром» были самые интересные игры. И это стиль игры, который мне очень нравился, короткий пас такой. У меня любимая команда вообще, если европейские брать, «Барселона», и именно стиль игры, короткий низом пас, близок к «Краснодару», особенно когда я смотрел по телевизору, на меня производило это большое такое впечатление.
И когда я узнал, что есть интерес «Краснодара», я практически сразу уже определился. И там оставались формальности, контракты и там всякие договоренности клуба, — сказал Козлов в выпуске «О чем мечтают русские футболисты» на YouTube-канале Nobel.
Козлов провел за «Краснодар» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. В текущем сезоне чемпионата России «быки» занимают второе место в турнирной таблице с 15 очками. В следующем туре РПЛ «Краснодар» дома примет «Ростов».