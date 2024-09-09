Данила Козлов объяснил желание перейти из «Зенита» в «Краснодар»



— Ну, последние годы да. Я был в «Зените» всегда и смотрел матчи «Зенита» всегда. Вот именно с «Краснодаром» были самые интересные игры. И это стиль игры, который мне очень нравился, короткий пас такой. У меня любимая команда вообще, если европейские брать, «Барселона», и именно стиль игры, короткий низом пас, близок к «Краснодару», особенно когда я смотрел по телевизору, на меня производило это большое такое впечатление.