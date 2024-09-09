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Пиняев: Надеюсь, в «Зените» станут доверять российским игрокам

Полузащитник «Локомотива» и сборной России хотел бы, чтобы в «Зените» нашлись те, кто поддержит идею Аршавина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Сергей Пиняев высказался о стратегии «Зенита», который делает ставку на легионеров.

«Я знаю, что Андрей Аршавин всеми силами пытается это изменить и притягивать как можно больше российских футболистов в “Зенит”. Но хочется, чтобы у него нашлись те, кто его идею поддержит еще в более высоком статусе, и действительно будет проделана для этого большая работа. Пусть, они не возьмут там седьмое, восьмое чемпионство, шестое, но они поменяют стратегию и добьются по итогу результата», — сказал Сергей Пиняев в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

«Локомотив», за который играет Пиняев, в текущем сезоне Российской Премьер-лиги набрал 15 очков в семи турах и располагается на третьей строчке в турнирной таблице, на два очка отставая от лидирующего «Зенита».

В настоящий момент в составе «Зенита» находятся 11 футболистов из Южной Америки: 8 — из Бразилии, два колумбийца и один аргентинец.