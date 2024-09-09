Пиняев: Надеюсь, в «Зените» станут доверять российским игрокам

«Я знаю, что Андрей Аршавин всеми силами пытается это изменить и притягивать как можно больше российских футболистов в “Зенит”. Но хочется, чтобы у него нашлись те, кто его идею поддержит еще в более высоком статусе, и действительно будет проделана для этого большая работа. Пусть, они не возьмут там седьмое, восьмое чемпионство, шестое, но они поменяют стратегию и добьются по итогу результата», — сказал Сергей Пиняев в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.