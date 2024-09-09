Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрок «Зенита» Педро поучаствовал в голе бразильской молодежки

18-летний Педро помог сборной Бразилии U20 победить в товарищеском матче.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Педро вышел в стартовом составе молодежной команды в игре со сверстниками из Мексики и принял непосредственное участие в первом голе бразильцев в конце первого тайма.

Бразилец прошел по левому флангу, сместился в центр и пробил по воротам — вратарь удар отразил, а первым на мяче оказался Райан, поразивший пустые ворота.

Игрок «Зенита» был заменен на 82-й минуте, а бразильцы победили со счетом 3:2.

Педро перешел в клуб из Санкт-Петербурга в январе 2024 года из «Коринтианса». На счету юного нападающего 26 матчей и 6 забитых мячей за «Зенит».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.