Игрок «Зенита» Педро поучаствовал в голе бразильской молодежки

Педро вышел в стартовом составе молодежной команды в игре со сверстниками из Мексики и принял непосредственное участие в первом голе бразильцев в конце первого тайма.
Бразилец прошел по левому флангу, сместился в центр и пробил по воротам — вратарь удар отразил, а первым на мяче оказался Райан, поразивший пустые ворота.
Игрок «Зенита» был заменен на 82-й минуте, а бразильцы победили со счетом 3:2.
Педро перешел в клуб из Санкт-Петербурга в январе 2024 года из «Коринтианса». На счету юного нападающего 26 матчей и 6 забитых мячей за «Зенит».
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.