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ЦСКА запустил собственного мобильного оператора

ЦСКА объявил о запуске собственной линейки тарифных планов мобильной связи, разработанной для поклонников клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Мобильная сеть будет называться PFC CSKA. На выбор предусмотрено три тарифа: «Болельщик», «Игрок» и «Капитан».

  • «Болельщик» — 350 ₽ в месяц за 600 мин., 30 ГБ интернет-трафика, 150 SMS и безлимит на мессенджеры с соцсетями;
  • «Игрок» — 500 ₽ в месяц за 1000 мин., 45 ГБ интернет-трафика, 150 SMS и безлимит на мессенджеры, соцсети и музыку;
  • «Капитан» — 700 ₽ в месяц за 1500 мин., 55 ГБ интернет-трафика, 150 SMS и безлимит на мессенджеры, соцсети, музыку и кинотеатры.

Тарифы можно будет подключить в официальном магазине клуба, либо дистанционно. У болельщиков также будет возможность перенести номер от другого оператора. Мобильная сеть PFC CSKA будет функционировать на сети «МегаФон».

Болельщики смогут получить первые брендированные SIM-карты в фан-зоне на ближайшем домашнем матче с «Зенитом», который пройдет 14 сентября.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.