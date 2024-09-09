Дзюба не сможет заключить контракт в России после 12 сентября

36-летний экс-форвард сборной России находится в статусе свободного агента. Согласно правилам, свободным агентам даются дополнительные две недели на поиск нового клуба, однако эта опция действует только для тех игроков, у которых договор истек в рамках действующего регистрационного периода. В России он начался 24 июня.