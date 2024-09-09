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Дзюба не сможет заключить контракт в России после 12 сентября

12 сентября закрывается летнее трансферное окно в России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

36-летний экс-форвард сборной России находится в статусе свободного агента. Согласно правилам, свободным агентам даются дополнительные две недели на поиск нового клуба, однако эта опция действует только для тех игроков, у которых договор истек в рамках действующего регистрационного периода. В России он начался 24 июня.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» был расторгнут 31 мая, поэтому у 36-летнего форварда осталось три дня, чтобы заключить соглашение с российскими клубами.

Артем Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. Он провел за клуб 39 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач. В составе «железнодорожников» Дзюба обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории РПЛ, достигнув отметки в 160 голов.

Ранее нападающий «железнодорожников» Сергей Пиняев рассказал, чему научился у Дзюбы.