Андрей Аршавин: болельщики «Зенита» вряд ли примут Соболева

«Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Быстрова приняли? Это другая история. Он из Санкт‑Петербурга, он играл в “Зените”, потом в “Спартаке” и возвращался.
А Соболев — игрок “Спартака”, плюс неприятная стычка. То, что фанаты “Зенита” с “Виража” не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матче Кубка России ему будет не сладко. А он как раз в матче Кубка и может дебютировать в основном составе. С другой стороны, Дзюбу тоже особо не любили. Это не мешало ему забивать по 20 мячей и приносить “Зениту” чемпионство.
Соболев не выйдет в старте против ЦСКА. И Кассьерра, и Лусиано выглядят предпочтительнее. Соболев же выглядит тяжеловато. Особенно ощущается, когда ты видишь это на поле. У него потерян игровой тонус, но он сам это понимает. Поэтому нужно набирать кондиции», — сказал Аршавин.
Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
В воскресенье, 8 сентября, Соболев дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против «Кайрата» (4:3). Он провел на поле 86 минут и не сумел отметиться результативными действиями. Во время игры фанаты «Зенита», приехавшие в Казахстан, скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе после семи сыгранных матчей 17 набранных очков. 14 сентября сине-бело-голубые на выезде сыграют с ЦСКА.