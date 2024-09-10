Андрей Аршавин: болельщики «Зенита» вряд ли примут Соболева

«Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Быстрова приняли? Это другая история. Он из Санкт‑Петербурга, он играл в “Зените”, потом в “Спартаке” и возвращался.



А Соболев — игрок “Спартака”, плюс неприятная стычка. То, что фанаты “Зенита” с “Виража” не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матче Кубка России ему будет не сладко. А он как раз в матче Кубка и может дебютировать в основном составе. С другой стороны, Дзюбу тоже особо не любили. Это не мешало ему забивать по 20 мячей и приносить “Зениту” чемпионство.



Соболев не выйдет в старте против ЦСКА. И Кассьерра, и Лусиано выглядят предпочтительнее. Соболев же выглядит тяжеловато. Особенно ощущается, когда ты видишь это на поле. У него потерян игровой тонус, но он сам это понимает. Поэтому нужно набирать кондиции», — сказал Аршавин.