Гол Глушенкова признан лучшим по итогам месяца в РПЛ

25-летний футболист отметился хет-триком в матче третьего тура против «Ростова» (5:0). Лучшим был признан его первый гол, забитый дальним ударом в касание после скидки Матео Кассьерры.
Глушенков получил приз благодаря победе в голосованиях среди экспертов РПЛ и спортивных комментаторов. Лучшим по версии голосования болельщиков был признан гол аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, который в дебютном матче за красно-белых со штрафного поразил ворота «Химок» (3:1).
Ранее Глушенков получил награду лучшему игроку месяца. Он стал четвертым игроком после Александра Соболева, Клаудиньо и Данила Глебова, которому удалось выиграть две награды за месяц.
Глушенков провел за «Зенит» пять матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. В настоящий момент полузащитник восстанавливается после перелома лучевой кости правой руки, полученного в матче пятого тура против «Химок» (1:1).
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе после семи сыгранных матчей 17 набранных очков. 14 сентября сине-бело-голубые на выезде сыграют с ЦСКА.