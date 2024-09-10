Гол Глушенкова признан лучшим по итогам месяца в РПЛ

Глушенков провел за «Зенит» пять матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. В настоящий момент полузащитник восстанавливается после перелома лучевой кости правой руки, полученного в матче пятого тура против «Химок» (1:1).