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Гол Глушенкова признан лучшим по итогам месяца в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков стал обладателем награды за лучший гол месяца в РПЛ по итогам июля и августа. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: АННА МЕЙЕР / ФК «ЗЕНИТ»

25-летний футболист отметился хет-триком в матче третьего тура против «Ростова» (5:0). Лучшим был признан его первый гол, забитый дальним ударом в касание после скидки Матео Кассьерры.

Глушенков получил приз благодаря победе в голосованиях среди экспертов РПЛ и спортивных комментаторов. Лучшим по версии голосования болельщиков был признан гол аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, который в дебютном матче за красно-белых со штрафного поразил ворота «Химок» (3:1).

Ранее Глушенков получил награду лучшему игроку месяца. Он стал четвертым игроком после Александра Соболева, Клаудиньо и Данила Глебова, которому удалось выиграть две награды за месяц.

Глушенков провел за «Зенит» пять матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. В настоящий момент полузащитник восстанавливается после перелома лучевой кости правой руки, полученного в матче пятого тура против «Химок» (1:1).

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе после семи сыгранных матчей 17 набранных очков. 14 сентября сине-бело-голубые на выезде сыграют с ЦСКА.

Зенит
5:0
Первый тайм: 4:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
3.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 24949 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Валерий Карпин
Голы
Зенит
Педро
(Максим Глушенков)
19′
Максим Глушенков
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
25′
Матео Кассьерра
(Маркус Вендел)
32′
Максим Глушенков
(Матео Кассьерра)
35′
Максим Глушенков
(Маркус Вендел)
68′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
25
Страхиня Эракович
27
Нино
58′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
83′
31
Густаво Мантуан
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
46′
4
Юрий Горшков
67
Максим Глушенков
75′
9
Виктор Гимарайнс Артур
24
Педро
62′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
62′
10
Вильсон Изидор
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
40
Илья Вахания
15
Данил Глебов
36′
87
Андрей Лангович
27
Николай Комличенко
55
Максим Осипенко
90′
4
Виктор Мелехин
10
Кирилл Щетинин
68′
18
Константин Кучаев
47
Даниил Уткин
68′
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
90′
19
Хорен Байрамян
73
Имран Азнауров
68′
69
Егор Голенков
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
15
10
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
12
Фолы
14
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти