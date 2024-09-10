Кержаков высказался о трансфере Соболева в «Зенит»

«Думаю, на результат его переход никак не повлияет — в юбилейном сезоне “Зенит” снова станет чемпионом. Я понимаю чувства болельщиков клуба — для них это может быть чувствительный момент. При этом на трансферы я все-таки смотрю с точки зрения тренера. Переход Соболева точно не осуществился бы, если Семак его не согласовал бы. Он завоевал с клубом шесть чемпионств подряд и знает, какие футболисты ему необходимы для результата», — приводит слова Кержакова Sports.ru.
Контракт с 27-летним нападающим рассчитан на три сезона и предусматривает возможность продления еще на один сезон. В новом клубе экс-игрок «Спартака» выступает под седьмым номером.
Соболев дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против «Кайрата», выйдя в стартовом составе. Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 4:3. В первом матче за новый клуб нападающему отличиться не удалось.