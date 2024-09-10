Карасев обслужит матч в Саудовской Аравии с участием Роналду

Встреча пройдет в пятницу, 13 сентября, в Эр-Рияде на домашнем стадионе «Аль-Насра», за который выступает португалец Криштиану Роналду.
В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями. В ноябре 2023 года Карасев отсудил матч «Абха» — «Аль-Ахли» (0:6), а феврале этого года он работал на игре «Аль-Таи» — «Аль-Иттихад» (0:3).
После двух туров «Аль-Наср» с четырьмя набранными очкам идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» с тремя баллами располагается на восьмой строчке.