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Карасев обслужит матч в Саудовской Аравии с участием Роналду

Российский арбитр Сергей Карасев назначен главным судьей матча третьего тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». Об этом сообщает Okaz Sports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в пятницу, 13 сентября, в Эр-Рияде на домашнем стадионе «Аль-Насра», за который выступает португалец Криштиану Роналду.

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями. В ноябре 2023 года Карасев отсудил матч «Абха» — «Аль-Ахли» (0:6), а феврале этого года он работал на игре «Аль-Таи» — «Аль-Иттихад» (0:3).

После двух туров «Аль-Наср» с четырьмя набранными очкам идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» с тремя баллами располагается на восьмой строчке.