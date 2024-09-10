Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бышовец: У «Зенита» большой запас прочности в этом сезоне

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Бышовец поделился мнением об игре сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«В этом сезоне “Зенит” более мощный, чем в прошлом? Я бы сказал, что у них появляются игроки. Также происходит ряд счастливых случайностей, например, когда приходит Глушенков и вписывается в игру настолько органично, что команда стала смотреться в атаке очень непредсказуемо для соперника. Глушенков — это вообще открытие. Его качества и в предыдущих командах были востребованы, но в “Зените” синхронность и понимание практически идеальны», — приводит слова Бышовца Legalbet.

Также Анатолий Федорович отметил ключевого игрока в команде Сергея Семака.

«Вендел — это ключевой футболист, который не только связывает среднюю линию с атакой, но и увеличивает уровень креативности и реализации. Думаю, у “Зенита” большой запас прочности в этом сезоне. В атаке “Зенита” ведь уже целая очередь из игроков», — добавил Бышовец.

78-летний Бышовец возглавлял «Зенит» с 1996 по 1998 год. Специалист был главным тренером сборных СССР, СНГ и России, а также работал в таких клубах как московское «Динамо», донецкий «Шахтер», кипрский АЕЛ, португальский «Маритиму», «Томь», «Локомотив» и «Кубань».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе после семи сыгранных матчей 17 набранных очков. 14 сентября сине-бело-голубые на выезде сыграют с ЦСКА.