Бышовец: У «Зенита» большой запас прочности в этом сезоне

«В этом сезоне “Зенит” более мощный, чем в прошлом? Я бы сказал, что у них появляются игроки. Также происходит ряд счастливых случайностей, например, когда приходит Глушенков и вписывается в игру настолько органично, что команда стала смотреться в атаке очень непредсказуемо для соперника. Глушенков — это вообще открытие. Его качества и в предыдущих командах были востребованы, но в “Зените” синхронность и понимание практически идеальны», — приводит слова Бышовца Legalbet.
Также Анатолий Федорович отметил ключевого игрока в команде Сергея Семака.
«Вендел — это ключевой футболист, который не только связывает среднюю линию с атакой, но и увеличивает уровень креативности и реализации. Думаю, у “Зенита” большой запас прочности в этом сезоне. В атаке “Зенита” ведь уже целая очередь из игроков», — добавил Бышовец.
78-летний Бышовец возглавлял «Зенит» с 1996 по 1998 год. Специалист был главным тренером сборных СССР, СНГ и России, а также работал в таких клубах как московское «Динамо», донецкий «Шахтер», кипрский АЕЛ, португальский «Маритиму», «Томь», «Локомотив» и «Кубань».
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе после семи сыгранных матчей 17 набранных очков. 14 сентября сине-бело-голубые на выезде сыграют с ЦСКА.