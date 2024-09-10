Бышовец: У «Зенита» большой запас прочности в этом сезоне

«В этом сезоне “Зенит” более мощный, чем в прошлом? Я бы сказал, что у них появляются игроки. Также происходит ряд счастливых случайностей, например, когда приходит Глушенков и вписывается в игру настолько органично, что команда стала смотреться в атаке очень непредсказуемо для соперника. Глушенков — это вообще открытие. Его качества и в предыдущих командах были востребованы, но в “Зените” синхронность и понимание практически идеальны», — приводит слова Бышовца Legalbet.