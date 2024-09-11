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Семин оценил работу главного тренера «Спартака» Станковича

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре московского «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

«Болельщики “Спартака” могут с оптимизмом смотреть в будущее. Работа Станковича в “Спартаке” видна, красно-белые прибавили во многих моментах. Самое главное, что игроки выходят на поле с большим желанием победить», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера 16 мая. Сербский специалист подписал контракт с московским клубом на два года.

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице с 14 очками. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с дебютантом РПЛ махачкалинским «Динамо», которое располагается на девятом месте с 8 очками.

46-летний Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год. В сезоне-2023/24 он был главным тренером «Ференцвароша», также Станкович работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством сербского специалиста трижды выиграли чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.