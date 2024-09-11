Семин оценил работу главного тренера «Спартака» Станковича

46-летний Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год. В сезоне-2023/24 он был главным тренером «Ференцвароша», также Станкович работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством сербского специалиста трижды выиграли чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.