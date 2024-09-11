Соболев поблагодарил игроков «Зенита» за теплый прием

В воскресенье, 8 сентября, Соболев дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против «Кайрата» (4:3). Он провел на поле 86 минут и не сумел отметиться результативными действиями. Во время игры фанаты «Зенита», приехавшие в Казахстан, скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего.