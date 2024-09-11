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Соболев поблагодарил игроков «Зенита» за теплый прием

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поблагодарил игроков петербургского клуба за теплый прием. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«Все отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты. Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу команде», — сказал Соболев.

Александр Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».

В воскресенье, 8 сентября, Соболев дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против «Кайрата» (4:3). Он провел на поле 86 минут и не сумел отметиться результативными действиями. Во время игры фанаты «Зенита», приехавшие в Казахстан, скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе после семи сыгранных матчей 17 набранных очков. 14 сентября сине-бело-голубые на выезде сыграют с ЦСКА.