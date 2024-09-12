Осинькин рассказал, почему «Крылья Советов» не подписали Дзюбу

«Чего только не писали в последнее время. И Соболева к нам сватали, и Дзюбу. Соболева нам никто не предлагал! Поэтому мы никогда и не рассматривали его кандидатуру. А когда уже шли переговоры с Сергеевым, в прессе почему-то всплыла фамилия Дзюбы.



Может быть, кто-то кому-то и называл эту фамилию, но до меня информация точно не доходила. У нас был кандидат номер один на позицию нападающего — Сергеев. Мы по нему и работали. Понятно, что надо иметь в голове и план Б. Но, согласитесь, рассматривать Дзюбу как кандидата номер два, три, четыре — неправильно. Просто нельзя так поступать из уважения к этому футболисту. Поэтому его кандидатуру мы тоже не рассматривали.



Повторюсь, нам никто Соболева не предлагал. Такого варианта даже не было. Он являлся игроком “Спартака”. Почему мы должны были на него претендовать? Мы же не рассматривали Кордобу, Кассьерру, Чалова. Ну вот не рассматривали — и все», — сказал Осинькин.