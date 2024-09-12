Осинькин рассказал, почему «Крылья Советов» не подписали Дзюбу

15 августа футбольный комментатор Константин Генич сообщил, что Дзюба, который до сих пор находится без клуба, в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». Журналист Иван Карпов подтвердил, что переговоры о переходе ведутся, однако сделку должен был одобрить губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
5 сентября стало известно о переходе в «Крылья Советов» нападающего «Зенита» Ивана Сергеева, который подписал с самарским клубом трехлетний контракт.
«Чего только не писали в последнее время. И Соболева к нам сватали, и Дзюбу. Соболева нам никто не предлагал! Поэтому мы никогда и не рассматривали его кандидатуру. А когда уже шли переговоры с Сергеевым, в прессе почему-то всплыла фамилия Дзюбы.
Может быть, кто-то кому-то и называл эту фамилию, но до меня информация точно не доходила. У нас был кандидат номер один на позицию нападающего — Сергеев. Мы по нему и работали. Понятно, что надо иметь в голове и план Б. Но, согласитесь, рассматривать Дзюбу как кандидата номер два, три, четыре — неправильно. Просто нельзя так поступать из уважения к этому футболисту. Поэтому его кандидатуру мы тоже не рассматривали.
Повторюсь, нам никто Соболева не предлагал. Такого варианта даже не было. Он являлся игроком “Спартака”. Почему мы должны были на него претендовать? Мы же не рассматривали Кордобу, Кассьерру, Чалова. Ну вот не рассматривали — и все», — сказал Осинькин.
После семи туров «Крыльев Советов» с шестью набранными очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В пятницу, 13 сентября, самарцы на выезде сыграют с «Рубином».