«Рубин» может арендовать защитника «Спартака» Дуарте

Дуарте перешел в «Спартак» зимой 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо» за четыре миллиона евро. На его счету 41 матч за красно-белых во всех турнирах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. В этом сезоне Дуарте не сыграл ни одной игры за московский клуб.