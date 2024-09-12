«Рубин» может арендовать защитника «Спартака» Дуарте

По информации источника, клубы ведут переговоры по поводу аренды 24-летнего парагвайца. Сделка должна состояться сегодня, до закрытия трансферного окна в РПЛ.
Дуарте перешел в «Спартак» зимой 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо» за четыре миллиона евро. На его счету 41 матч за красно-белых во всех турнирах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. В этом сезоне Дуарте не сыграл ни одной игры за московский клуб.
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. В пятницу, 13 сентября, казанский клуб дома сыграет с «Крыльями Советов». Начало матча — в 20:15 по московскому времени.