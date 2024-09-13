Гаджи Гаджиев: Мы не до последнего ждали Джикию в Махачкале

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о несостоявшемся переходе экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии.
«Что касается Георгия Джикии, то он до сих пор ценит то, что я привел его в “Амкар”, и в Пермь он пришел никому не известным футболистом. Вчера я общался с Жорой, пришли к решению в относительно сложной жизненной ситуации. У Джикии сейчас непростая ситуация, и мы ее обговорили. Ему и дальше будет непросто, потому что он достиг своего максимума в карьере, и сейчас ему надо перестраиваться», — приводит слова Гаджи Муслимовича Sport24.
«Мы не до последнего ждали Жору в клубе. Скорее всего такой бы игрок не пришел, потому что наши условия резко ограничены. Мы укрепили его позицию, и взяли того же Табидзе. Пока только начинались разговоры про Джикию, Джемал уже переходил в наш клуб. Мы профессионалы и занимаемся своей работой каждый день. И я все это понимаю. Если долго ждать, то можешь оказаться у разбитого корыта», — добавил президент махачкалинского «Динамо».
Контракт защитника со «Спартаком» истек в июне 2024 года. Джикия перешел в московский клуб зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 миллиона евро. За семь с половиной лет он провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России, завоевывал серебряные и дважды — бронзовые медали. Также Джикия выигрывал в «Спартаке» Кубок и Суперкубок России.
На счету Георгия Джикии 44 матча и 2 забитых мяча за сборную Россию.
Махачкалинское «Динамо» проводит свой дебютный сезон в Российской Премьер-лиге. После семи туров подопечные Хасанби Биджиева с 8 очками занимают девятое место в турнирной таблице. Первое место занимает петербургский «Зенит» — 17 набранных баллов.