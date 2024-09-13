Гаджи Гаджиев: Мы не до последнего ждали Джикию в Махачкале

«Что касается Георгия Джикии, то он до сих пор ценит то, что я привел его в “Амкар”, и в Пермь он пришел никому не известным футболистом. Вчера я общался с Жорой, пришли к решению в относительно сложной жизненной ситуации. У Джикии сейчас непростая ситуация, и мы ее обговорили. Ему и дальше будет непросто, потому что он достиг своего максимума в карьере, и сейчас ему надо перестраиваться», — приводит слова Гаджи Муслимовича Sport24.