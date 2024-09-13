Новичок ЦСКА Гуарирапа: Хотел подписать контракт гораздо раньше

Гуарирапа перешел в ЦСКА перед закрытием трансферного окна. С венесульским нападающим заключено арендное соглашение с правом выкупа.
«Я очень счастлив подписать контракт с ЦСКА, это большой клуб. Мне бы хотелось перейти в этот клуб гораздо раньше, но это произошло именно сейчас, значит это и есть подходящий момент для перехода. Я узнал об интересе через моего агента, я хотел подписать контракт гораздо раньше, но главное, что он подписан, и теперь я игрок ЦСКА», — сказал Гуарирапа в коротком видеоинтервью, опубликованном в телеграм-канале армейцев.
21-летний футболист будет играть в ЦСКА под 9-м номером. Ранее футболку с этим номером в клубе носил другой венесуэльский нападающий Саломон Рондон.
«Мой первый матч за “Сочи” в РПЛ был против ЦСКА, и забить такой большой команде было большой радостью для меня. Теперь я на другой стороне и хочу забить как можно больше голов за ЦСКА. Я знаю, что здесь играл Саломон Рондон, я слежу за ним с самого детства, он настоящий идол. Находиться здесь для меня очень важно, и я хочу оставить здесь больший след, чем это сделал Рондон», — добавил футболист.
В текущем сезоне Гуарирапа провел девять матчей за «Сочи» в Первой лиге, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи.
ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.