Новичок ЦСКА Гуарирапа: Хотел подписать контракт гораздо раньше

«Мой первый матч за “Сочи” в РПЛ был против ЦСКА, и забить такой большой команде было большой радостью для меня. Теперь я на другой стороне и хочу забить как можно больше голов за ЦСКА. Я знаю, что здесь играл Саломон Рондон, я слежу за ним с самого детства, он настоящий идол. Находиться здесь для меня очень важно, и я хочу оставить здесь больший след, чем это сделал Рондон», — добавил футболист.