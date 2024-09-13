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Радимов: Дзюба в «Акроне» — все это опасненько

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о переходе Артема Дзюбы в «Акрон».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что 36-летний нападающий стал игроком «Акрона», подписав контракт на один сезон.

«Дзюба уже далеко не молод, во-первых. Во-вторых, он без игровой практики уже почти год. И как он себя приведет в форму — непонятно. Плюс мы опять же знаем, что если что-то пойдет не так, и Дзюбу оставят на скамейке, как “прилетит” от него тренеру. Надо было “Акрону” в это вписываться? Я не уверен. Скажем так, все это опасненько», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив», который он покинул в мае.

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, в его активе 161 гол. Также он делит первое место в списке лучших бомбардиров национальной команды вместе с Александром Кержаковым (по 30).

В текущем сезоне дебютант РПЛ «Акрон» набрал 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда из Тольятти 15 сентября примет на своем поле подмосковные «Химки».

Напомним, что в «Химки» перешел экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия.