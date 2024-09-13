Радимов: Дзюба в «Акроне» — все это опасненько

«Дзюба уже далеко не молод, во-первых. Во-вторых, он без игровой практики уже почти год. И как он себя приведет в форму — непонятно. Плюс мы опять же знаем, что если что-то пойдет не так, и Дзюбу оставят на скамейке, как “прилетит” от него тренеру. Надо было “Акрону” в это вписываться? Я не уверен. Скажем так, все это опасненько», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».