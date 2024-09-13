Кузяев: Считаю «Спартак» действительно народной командой

— Сколько людей говорили подобные вещи, а потом в итоге переходили. С вероятностью в 99 процентов я в «Спартак» не перейду. Не потому, что я испытываю какую-то неприязнь. Мне «Спартак» очень нравится как клуб, в сборную оттуда приезжают потрясающие ребята. Это действительно народная команда, она на слуху. Но не перейду из уважения к «Зениту», к болельщикам. Конечно, все в жизни может поменяться, но на данный момент никаких предпосылок для этого не вижу. Мне не хотелось бы портить отношения с «Зенитом», — приводит слова Кузяева «РБ Спорт».
Кузяев на протяжении шести лет выступал за петербургский «Зенит» — один из принципиальнейших соперников «Спартака». В составе сине-бело-голубых футболист провел 183 матча, пять раз становился чемпионом России, один раз обладателем Кубка и два раза — Суперкубка страны.
Полузащитник перешел в «Гавр» прошлым летом из «Зенита» в качестве свободного агента. Кузяев провел за французский клуб 35 матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативных передачи.
После трех туров «Гавр» с шестью очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В воскресенье, 15 сентября, клуб Кузяева на выезде сыграет против «Тулузы».