Кузяев: Считаю «Спартак» действительно народной командой

— Сколько людей говорили подобные вещи, а потом в итоге переходили. С вероятностью в 99 процентов я в «Спартак» не перейду. Не потому, что я испытываю какую-то неприязнь. Мне «Спартак» очень нравится как клуб, в сборную оттуда приезжают потрясающие ребята. Это действительно народная команда, она на слуху. Но не перейду из уважения к «Зениту», к болельщикам. Конечно, все в жизни может поменяться, но на данный момент никаких предпосылок для этого не вижу. Мне не хотелось бы портить отношения с «Зенитом», — приводит слова Кузяева «РБ Спорт».