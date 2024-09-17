Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Батраков рассказал, в каком клубе из Европы мечтает оказаться

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков назвал европейский клуб, за который мечтает сыграть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Губерниев говорит, что если ты будешь так играть, то можешь и в «Барселоне» оказаться. У тебя у самого какой ориентир в Европе?

— Если говорить про европейский клуб, то это действительно «Барселона», хотел бы когда‑нибудь там оказаться, такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьезного добьюсь с «Локомотивом», — приводит слова Батракова «Матч ТВ».

Алексей Батраков является воспитанником «железнодорожников». Он выступает за основную команду «Локомотива» с января 2024 года.

Ранее главный тренер команды Михаил Галактионов высказался об игре Батракова.

— У Батракова дубль, уже десять результативных действий. Новая звезда российского футбола?

— Я, конечно, за то, чтобы СМИ освещали наших игроков, говорили о них в положительных тонах, и критиковали, когда того требует ситуация, но без таких эпитетов. Они тоже все читают, молодое поколение игроков склонно и подвержено каким-то «шараханиям». Не добавляйте нам работы дополнительной. Пусть все идет в позитивном русле. Что касается Алексея, он здравый парень, понимает всю ситуацию. Мы, наш тренерский штаб, стараемся помогать ему и остальным в их развитии, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 10 матчей за «Локомотив», в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками. В следующем туре команда Михаила Галактионова на выезде встретится с «Пари НН».

Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь