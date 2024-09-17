Батраков рассказал, в каком клубе из Европы мечтает оказаться

— Губерниев говорит, что если ты будешь так играть, то можешь и в «Барселоне» оказаться. У тебя у самого какой ориентир в Европе?
— Если говорить про европейский клуб, то это действительно «Барселона», хотел бы когда‑нибудь там оказаться, такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьезного добьюсь с «Локомотивом», — приводит слова Батракова «Матч ТВ».
Алексей Батраков является воспитанником «железнодорожников». Он выступает за основную команду «Локомотива» с января 2024 года.
Ранее главный тренер команды Михаил Галактионов высказался об игре Батракова.
— У Батракова дубль, уже десять результативных действий. Новая звезда российского футбола?
— Я, конечно, за то, чтобы СМИ освещали наших игроков, говорили о них в положительных тонах, и критиковали, когда того требует ситуация, но без таких эпитетов. Они тоже все читают, молодое поколение игроков склонно и подвержено каким-то «шараханиям». Не добавляйте нам работы дополнительной. Пусть все идет в позитивном русле. Что касается Алексея, он здравый парень, понимает всю ситуацию. Мы, наш тренерский штаб, стараемся помогать ему и остальным в их развитии, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.
В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 10 матчей за «Локомотив», в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками. В следующем туре команда Михаила Галактионова на выезде встретится с «Пари НН».